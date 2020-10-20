Jessica@Super Girls龍母廟拜神求子

Super Girls成員陳穎欣（Yanny）跟蘇麗珊合作開餐廳分店，Super Girls隊友趙慧珊（Aka）、蔡思明（Jessica）和吳嘉熙（Cheronna）現身支持，其中Cheronna更是露腰上陣，頗為性感！

兩位老闆娘即場炮製話梅特飲，見着鬆身衫、戴帽由頭笠到落腳的Jessica開聲要求少冰加兩粒話梅，引來Yanny察覺「異樣」好奇問：「你係咪有好消息？」Jessica即笑住否認：「冇呀！」接過特飲後亦有品嘗，若有BB就不會「犯禁」。

儀式後再追問Jessica何時有喜？她一臉恨B樣話都好想盡快有B，續自爆由Cheronna陪同之下去龍母廟拜神求子，問到可有摸龍床？Cheronna代答指當日因為撞某些儀式而冇摸。Jessica興奮指離開時有拎走一個寓意「有子」的柚子：「拎住嗰刻係有種陽光出嚟嘅感覺，真係好似拎住個仔走咁開心！」之後有勤力造人？她爆笑話有勤力摸柚子：「我仔、女都OK㗎！（係叫你老公勤力摸你！）佢每日放工返嚟都會去摸柚子，佢都想有BB，個柚子仲要放喺個風水位，有靚View睇，仲有問個職員之後係咪要食咗個柚子，佢話放到乾就可以。」

講到余香凝一接到由Jessica的花球即有傳「雙喜臨門」，三女都話有恭喜對方，Jessica都不禁大讚花球威力強勁：「拋嗰陣係有好多人搶，但唯獨佢嗰個位係冇人，拋物線係佢就係佢。」身旁Aka大呻：「早知我過埋去，好後悔囉！」笑翻全場！

Aka自被狗咬傷痊愈後首次現身，見疤痕已淡到冇色般，靚樣重現：「好彩受傷之後有相熟朋友介紹醫生，由肌肉層開始縫，縫咗9針再戒口一個月。」