香港的素食風潮愈見盛行，除了專門的素食餐廳推出全新餐單，就連快餐連鎖店、酒店等都推出多款素食菜式，無論是早餐、小菜、下午茶，或是甜點、麵包等小食都有，讓「素」更融入生活。

不邪惡餐肉

麥當勞和Green Monday合作，推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列，指定分店會使用厚切新餐肉，不用油煎，炮製出新餐肉蛋扭扭粉、精選套餐、珍寶套餐和新餐肉炒蛋堡等。McCafé則有新餐肉蛋沙律意式飽和新餐肉碎蛋芝味多士提供。由即日至11月12日，在指定平台訂購早餐系列，買滿指定價錢更享9折優惠。

健康低卡

銅鑼灣Vivienne Westwood Café推出新的低卡素食菜單，低卡素食全日早餐包括有純素的Moving Mountains巴雷特香腸、欖油焗靈芝菇、香烤多士、茄汁焗豆、新鮮煎番茄、薯餅及粟米粒。素‧肉醬意粉使用了新豬肉，醬香味濃、幾可亂真。女士更可來一個素‧英式下午茶，蘆筍酥皮撻、蘑菇酥皮撻、手工番薯脆片、瓜粒素菜脆餅、迷你未來牛肉漢堡、柚子藜麥沙律和時令水果撻等，女士們食下午茶都唔怕有罪惡感。

純素甜撻麵包

健康烘焙店The Cakery推出新款的純素及無麩質甜撻、麵包和酥餅等，香濃幼滑的法式焦糖燉蛋甜撻、清甜的百香果杧果慕斯撻、濃郁的黑朱古力撻和開胃檸檬撻，任君選擇。11月更會推出朱古力花生醬撻和開心果士多啤梨撻。麵包方面，有加入了罌粟籽、白芝麻和亞麻籽的無麩質麵包，富有口感的紅莓南瓜、核桃和葡萄乾口味，以及三文治方包、純素牛角包和純素朱古力牛角包等，選擇亦相當多。

瑞典素肉丸

IKEA推出的植物素肉丸，由豌豆蛋白、薯仔薯、洋葱、燕麥和蘋果製成，當中會加入用菇類、番茄、烤菜等製成的蔬菜粉來加添肉鮮的感覺，故入口和一般的肉丸無異。除了買回家烹調，還可於店內餐廳品嘗蛋奶素的植物素肉丸伴薯蓉配青豆﹅紅果醬及忌廉汁，相當方便。

酒店全素

Ovolo Hotels位於中環和黃竹坑的酒店，即日起推出純素之年的計劃，酒店會安排旗下餐廳、酒店和客房服務中提供素食料理，酒店希望能選用本地新鮮而不含肉類的食材烹調菜式，讓客人都能從中吸取身體需要的營養。酒店旗下的餐廳會提供無肉菜單，讓大家吃得健康。