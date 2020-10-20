曾患産後抑鬱　劉璇：打算將大仔送給他人……

前體操天后劉璇早前為老公王弢誕下第二胎女兒，成功湊成「好」字，近日兩夫妻亮相內地節目《新生日記2》，劉璇自爆生完大仔後曾患上產後抑鬱：「因為我產後有抑鬱症，不想跟別人說話，任何人跟我說的東西，跟我都是反向的，我的那個狀態是不對的。」由於得不到老公的諒解，令她好難受。

節目播出後，劉璇於社交網發文，指生完第一胎後與家人朋友無法正常溝通，會突然情緒低落、容易流淚，更曾經想逃避現實，打算將大仔送給他人照顧，幸好後來得悉患上產後抑鬱，及時糾正先慢慢康復。

由於吸取了上次經驗，劉璇生第二胎後懂得處理：「我對自己有了更清晰的了解，即使我仍然經歷着和生赳赳（兒子）後一樣的感受，有着抑鬱有時候不能控制的情緒，但好在頭腦清醒，所以現在比較順利的接受和調節，而王老師（老公）也在身邊更加包容和照顧…都讓我感到這段時光不再恐怖，而變得柔軟。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc