邀衛蘭做嘉賓　曾若華做和音都制

歌手衛蘭（Janice）、曾若華（Jude）及布志綸等為ViuTV節目《Chill Club》擔任嘉賓，已有一年多沒有亮相電視台錄影的Janice，表示非常想念現場觀眾的歡呼聲，望疫情盡快消退。談及早前譚詠麟將孖生妹妹衛詩認錯成Janice，她笑言：「我有聽講呢件事，其實好多唔熟我哋嘅人都經常認錯，所以我哋依家專登一個留長髮、一個剪短髮，方便大家辨認。」而Jude則表示希望有機會開演唱會時邀請同門師姐Janice做嘉賓，更即場自薦為對方唱和音，她指在唱功了得的Janice旁邊難免有壓力，故希望能展示自己的強項。

此外，疫情下不少歌手的工作大減，二人皆稱慶幸經濟未有大受影響，Janice表示：「前年有不斷出埠登台，所以都有儲下些積蓄。（依家搣緊積蓄？）係呀，但同時因為疫情多咗時間錄音，製作更好嘅音樂。」

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