全新Audi Q7　兩大「輕功」加持

四輪轉向及電動輔助轉向系統皆屬標準配備，成就僅11.5m的同級最小迴旋直徑(較前款少1m)。無論是崎嶇山路或在城市游走，均帶來更靈活操控。(胡振文攝)

早陣子Audi 全新Q7以全面革新的姿態抵港，試駕車為Q7 55 TFSI quattro S-line，不單止外觀、科技配置升級，車上還具備兩大「輕功」，一是升級至48V Mild-Hybrid輕混合動力系統，引擎效率提升。第二就是，它是同級唯一配備四輪轉向系統的豪華七座SUV，可駛出有如「輕功水上飄」的高敏捷度、操控性及機動性能，令低速行車更靈動，高速行車更穩定。

所搭載的全新3.0L V6渦輪增壓引擎，低轉高扭力表現極佳，500Nm峰值扭力可於引擎轉速低至1,370rpm時盡釋，並一直維持至4,500rpm。因有Mild-Hybrid輕混合動力系統輔助，透過一套配備BAS電動馬達的48V電力系統為引擎起動，並在煞車時回收達8kW能量為電池充電，以提升引擎效率，減少達每百公里0.7L的綜合油耗。車載運動化主動氣壓懸掛，車身離地距可作達115mm的升降調節，配合quattro四驅系統，並可透過Audi Drive Select選擇合適駕駛模式及動態控制系統設定，應付崎嶇路況游刃有餘。

規格表

車型：五門七座位豪華SUV

引擎：V6渦輪增壓 (連48V輕混能技術)

容積：1,984c.c.

最大馬力：340hp/5,200~6,400rpm

最大扭力：500Nm/1,370~4,500rpm

驅動：前置引擎、quattro四驅

傳動：八前速Tiptronic自動波

車身體積：5,063×1,970×1,741mm（長×闊×高）

0~100km/h：5.9秒

平均耗油量：8.6-9.1L/100km