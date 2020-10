重編經典金曲拍新MV　張國榮絕密高音跨世傳承

己故巨星張國榮(哥哥)於環球年代的經典名作,斥重金打造全新紀念專輯 《REVISIT》,今日分別推出三首全新MV,包括:《寂寞有害 Ancient Boutique》,《我(永遠都愛)The Reprise》和《路過蜻蜓 Piano in the Attic》。《寂》原曲來自張國榮《陪你倒數》大碟,並由哥哥親自作曲。

當年為哥哥編曲的Gary Tong(唐奕聰)是次重新編曲,他說:「原來嘅編曲已經好好聽,要重添新意不易。」作曲家C.Y.Kong(江志仁)透露了一個小秘密:「當時錄音嗰陣,喺中間音樂部分,哥哥分別唱咗一段高音同低音,後來mixing(混音)時未有用到高音嘅版本,或者今次可以用得上。」

MV導演希望憑舞步向哥哥致敬,並帶出音樂傳承的意思:「輕快節拍不其然令我聯想到可以邀請一班新生代舞者去演繹呢首歌曲,由編舞嘅Kelvin Lam同四位舞者全新詮釋,MV最希望大家體會哥哥的藝術生命一直在傳承,從冇離開過,舞蹈入面某啲動作亦係對不同時期哥哥嘅經典作出致敬,例如尾聲Tango(探戈)段落,可以話靈感取自《春光乍洩》嘅一幕。」跨越世代的藝術,令人感動。

《我》由哥哥親自作曲,今次新編重任交由C.Y. Kong完成。歌詞中的「I am what I am」盡顯哥哥瀟脫的人生態度。MV以原曲《我》的MV畫面,加上哥哥的照片,配以簡約色彩及歌詞重新剪輯而成,令樂迷重新細味《我 (永遠都愛) The Reprise》的曲中意景。

《路》MV以東晉末期南朝宋初期詩人陶淵明的《形影神—形贈影》及《形影神—影答形》作開首及總結,借詩帶出睹物思人之意。取景地方的靈感來自哥哥以往的MV及電影畫面的場景,配合香港及日本歌迷的珍藏照片及演唱會影像,帶「哥迷」重回哥哥的歌唱及演藝歷程。