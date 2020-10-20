區瑞強首次接網上騷救幕後　J.Arie力推搞課金

「民歌王子」區瑞強（Albert）將於本月23、30及11月6及13日舉行《華永善亮人生，區㙐強網上演唱會》，除有J.Arie（雷深如）擔任指定嘉賓外，還有好友胡楓、李龍基、曾路得及神秘嘉賓等坐陣，騷上大唱靚歌外，Albert及J.Arie還會現場合唱主題曲《人生隨想曲》新版本，在疫情下發放正能量。曾邀J.Arie擔任電台節目嘉賓的他再笠後輩高帽：「請J.Arie嚟可以令個騷趨向年青化，佢之前喺我節目唱英文唱得好好。」J.Arie指Albert是民歌icon，跟實力派前輩開騷有壓力，但亦視為絕佳的受訓機會。

Albert談及每年必舉行10至20場實體演唱會，無奈受疫情影響而全告取消，但又想助幕後音樂圑隊有工開，故首次接網上騷，還一口氣開4場，他說：「依家網上騷係大勢所趨，未來我都會實體、網上兩邊搞，不過開網上騷最唔習慣係冇錢收。」而頻在網上開騷的J.Arie就提議可採用課金的形式增加收入，自爆：「試過有個月唱咗20個鐘搵到5萬，而最差一個月都有1萬收入。」

Albert亦言會朝課金方向發展，皆因時代不同，不會再有如他當年達30萬張唱片銷量，J.Arie聞言讚嘆說：「我第一張唱片都係賣3、4千。」他又鼓勵新或舊歌手多開網上騷，就算暫時賺不到錢也可爭取到曝光率，不過他個人認為就算開網上騷也必須要專業：「我見過有啲新或舊人歌手開網上騷好hea，唱又唱錯，錯完又甩嘴，一時又停咗，真係接受唔到唔專業，可能佢哋覺得casual咁做好型，但其實casual比認真做更難，除非你真係好叻就可以咁hea。」J.Arie稱開網上騷出名認真，有時更被勸要放鬆心情。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc