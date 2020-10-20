肉麻稱呼嚇親父母　陳詩欣分手即刪前度

《姊妹淘》節目除了美容潮流等話題，還有不同的範疇， 「3日2夜」女神陳詩欣（Eunice）在節目中則負責「講是非」，她說：「例如女性話題，好似分享吓感情經歷。因為上一輯我爆咗好多嘢，例如貼心情人係點、最難堪嘅分手理由呢啲，加上佢哋覺得我chok人技巧好叻，所以覺得我一定要負責呢個位。」

Eunice承認好多分享都是自身經驗，但在鏡頭前就詐稱是朋友的經歷，最爆笑是畀父母拆穿：「因為有啲嘢佢哋唔知，睇完節目就話知道咗我好多嘢。」她自爆男朋友的來電稱呼好肉麻：「可能人哋會覺得好惡心，連阿爸阿媽睇完，都會話『乜你以前咁肉酸㗎』。」（分手後都保留稱呼？）梗係唔會啦，我好小器㗎，會即刻刪除佢，或者轉番正常名。」她坦言不主張情侶互睇手機：「因為check電話，就算人哋冇做錯，都會搵到啲令自己唔開心嘅嘢，呢啲係我經歷過後領悟到嘅，所以我唔畀人睇電話，亦唔會查男友電話。」

疫情中Eunice一直有工開，目前她主要在綜藝節目發展，除了娛樂新聞主播工作、主持《姊妹淘》，之前在慈善節目中更重拾歌手身份唱跳，她說：「好多人讚我都跳得吓，所以我最近練番唱歌同跳舞，希望多個技能傍身，自我增值充實自己。」

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