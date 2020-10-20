崔碧珈蔡嘉欣最想閨房開工　公開私密睡衣冇有怕

由於疫情關係好多人要在家工作，但長時間在家工作又太過沉悶，於是日本東京市郊一個遊樂場開放畀市民作為工作空間；藝人們都有好多心水至愛嘅開工地方，就等佢哋逐一同大家分享一下！

蔡嘉欣：「我覺得屋企開工就最開心，因為有時攰咗就可以去挨吓梳化，或者瞓喺床度小睡片刻，仲有我鍾意嘅小寵物，有我隻貓陪我工作，咁就係最正！」

邱晴：「我覺得去唔識去嘅地方係最開心，因為可以畀我發掘到一個新地方，我鍾意挑戰新事物 而且我係路痴，所以搵到山旮旯咁遠嘅地方，會令我好有滿足感。」

崔碧珈：「如果畀我揀嘅話，我覺得最舒服做嘢嘅地方就一定係自己屋企，因為屋企有晒你要用嘅所有嘢，你喺屋企就可以好chill咁唔使理任何人嘅眼光，又唔使化妝，着住睡衣都得，但出面嘅話就有啲拘謹囉﹗」

羅仲謙：「最開心梗係喺主題公園開工，可以寓工作於娛樂，個度氣氛好好，啲人又開心，遊客見到我哋又好開心，我哋又可以買吓紀念品，咁爽嘅工邊度搵！」

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