被質疑煙幕情侶　徐冬冬證尹子維唔係同志

影星尹子維和徐冬冬去年經歷三部曲：拍拖、求婚及分手，早前有指尹子維豪花500萬人民幣（港幣約579萬）買下位於寧波的海景別墅，希望以豪宅贈佳人來復合，而徐冬冬事後則稱未有把別墅收下，強調零復合，仍是朋友關係。不過，今日突然內地網站瘋傳一篇文章，聲稱尹子維其實是同性戀者，更稱他和徐冬冬根是「煙幕情侶」！

該文章繪聲繪影，指消息來源是尹、徐身邊的朋友：「尹子維喜歡男的，和徐冬冬是閨密關係，不是所謂的戀愛關係，兩人搭活做戲而已，天！有人知道這個事兒麼？」傳聞引起網友熱烈討論，由於尹子維曾主演電影《美少年之戀》，故多年來不時有懷疑其性向的傳聞。

而徐冬冬也有轉發該文章，親自替尹子維「洗白」，直斥造謠者：「你可以做編劇了！別人編劇賺錢，你編劇恐怕要賠錢咯！」網友大讚徐冬冬發揮仗義本色，又指傳聞可信性是零。

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