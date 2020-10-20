Q：本人三十多歲，和女朋友一起兩年，有一日事後隨意問她有沒有得到高潮，她答沒有，過程沒甚麼特別，並表示對性事不太感興趣，比較擔心的是有時乾涸疼痛和不使用安全套會導致意外懷孕。我沒想過她會這樣說，她既然沒有性趣，我也不想強迫她，不希望她是出於遷就才進行。自此之後，我們已有三幾個月沒有交歡，她又真的若無其事，我想女性是能夠置身在有愛無性的境界，對嗎？

趙先生

A：看得出閣下對女朋友愛護有加，然而在處理性生活不協調的事宜上，可考慮協商手法，透過更多的溝通和互動去解決雙方分歧。

思維上，閣下對性愛似乎有太多兩極和對立的判斷，主觀詮釋過強。皆因女朋友提及她本身不太喜歡性愛，沒有享受過性高潮，閣下便隨即「婦唱夫隨」起來，把情況推演為「也許女人是可以不要性的」、「我若繼續性生活，便是強迫她遷就」，接着更刻意要自己進行禁慾。這類僵化的想法和行動，只會把雙方綑綁於死胡同，不利於改善問題甚至令情況愈來愈糟糕。性學研究指出「無性婚戀」會迅速令伴侶感情在短時間內變淡，產生不安、缺乏安全感，招致離異率甚高。

要改變性觀念和性實踐，伴侶親密關係方可獲轉機。首先，閣下放下某些「性愛期望」，事件源於詢問女朋友曾否享受性高潮，其回應非但使到閣下大跌眼鏡，更直接導致「罷工」收場。建設性的聆聽，其實是需要用心分析女朋友所透露的真實心聲，深入追尋她享受與不享受哪些性愛環節？她提及到過程疼痛，是偶然還是常有發生呢？閣下可有覺察到？前戲足夠嗎？愛撫手技的舒適度如何？有否錯摸位置令她不適？何以她的整體評價好像是感到索然無味？她亦表示有着意外懷孕之顧慮，閣下便應和女朋友商量用安全套，取代安全期計算法。希望你們能盡快扭轉頹勢，具體、實際、可行、仔細地去改善不足。數月沒親熱，或需一些熱身過程，可嘗試先以擁抱、愛撫、性按摩等去燃起性愛感受，多關顧她的需要，摸清女方的性感受，共同重尋性福。

李偉儀