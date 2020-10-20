Cherry Kiss　塞爾維亞女郎　魅力非凡

講到東歐女郎，唔少人都會諗起盛產索女嘅烏克蘭，其實塞爾維亞女郎亦同樣魅力非凡，好似人氣脫星Cherry Kiss就係最佳人辦，唔知大家見識過未呢？

大開眼界

今年27歲嘅Cherry Kiss，出生於塞爾維亞尼什，早喺2011年出道拍四仔，最令人估唔到嘅係，投身四仔界之前佢係一位醫學系學生兼化妝師，而佢嘅故事就要從18歲開始講起。當時喺大學讀醫嘅佢，有一日接到去四仔片場幫脫星化妝嘅工作，喺好奇心嘅驅使下，佢睇吓人哋點樣拍四仔，佢坦言被眼前嘅景像嚇咗一跳，事關佢自細喺窮鄉僻壤長大，從未睇過四仔，因而令佢大開眼界，同時得悉脫星嘅片酬相當唔錯，令佢心郁郁想搵快錢。

之後經朋友嘅介紹下，佢就為成人網站演出，憑住迷人嘅樣貌及身材而大受歡迎，更意想唔到嘅係，吸引到美國著名四仔片廠Reality Kings嘅注意，結果佢飛到美國演出作品《Amanin Castlo X #92》，正式進軍美國四仔界。

強勢回歸

好快Cherry Kiss就喺業界成功打響名堂，不過佢始終想返回家鄉工作，呢個時候塞爾維亞一間電視台邀請佢演出一個真人騷節目，佢便挾住脫星身份登場，憑住極具話題性嘅身份背景，令人氣急升，但同時引嚟大量負面批評。喺心灰意冷下，佢決定返去美國繼續拍四仔，同時演技及床技都大有進步，2014年嘅AVN頒獎禮更獲得「最佳性愛演出獎」。可惜得獎之後，令到佢感到好大壓力，結果2013年宣布引退。

之後，佢返回塞爾維亞進軍商界，先後開設餐廳、咖啡室同酒吧，生意愈做愈好。眨吓眼，就過咗一年，而四仔迷一直都未有忘記佢，希望佢復出繼續為大家獻技，同時一間歐洲四仔片廠重金禮聘佢拍四仔，結果2016年佢回歸四仔界，及後更同Evil Angel、Tushy、21 Sextury等著名四仔片廠合作，令人氣爆燈，至今獲得多個獎項嘅提名，成為現今美國四仔界炙手可熱嘅脫星。

Profile

出生日期地：1992年12月31日

身高：173cm

三圍：34C-24-35

Cherry Kiss雖然工作忙碌，但亦不時喺社交網同粉絲傾偈及交流，佢話多年嚟喺四仔界嘅得着，就係知道人生嘅目標，而佢嘅目標相當簡單，就係建立自己嘅商業王國。