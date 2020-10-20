撼贏白鹿演女一　吳謹言「延」霸氣黐許凱翻身

吳謹言（左）近年演出的劇集均收視欠佳，人氣大不如前，新劇幾乎被白鹿（右）搶走女一地位。

30歲內地女星吳謹言2018年憑《延禧攻略》一炮而紅，成功登上一線花旦寶座，備受公司老闆于正力捧，一劇接一劇。不過吳謹言似乎後勁不繼，既飽受耍大牌的負面傳聞困擾，又被網民狠批演技浮誇，近兩年所演的劇集成績均未見突出！

尤其剛播完的劇集《幸福還會來敲門》更是差強人意，該劇是她跟《延》劇「皇帝」聶遠第3度合作，被指欠缺火花，新鮮感不再，除了收視欠佳，在網上的評分僅得3.7分。而于正現時捧比吳謹言年輕4歲的師妹白鹿，無疑分薄了吳謹言的資源。

不過，吳謹言最近翻身有望，近日開鏡的古裝劇《尚食》正式公布許凱與她擔任男女主角，之前一直盛傳女主角是白鹿，如今易角，吳謹言先贏一仗。當年許凱與吳謹言在《延》劇的CP組合大受歡迎，不少粉絲得悉二人再合作，大表期待，希望他們能在新劇中彌補《延》劇未能成眷屬的遺憾。而二人在開鏡當日亦相當識做，一個漢堡包兩份食作宣傳，情侶感十足。

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