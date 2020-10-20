誘惑透視裝　男士瘋狂

天氣漸漸轉涼，令人感覺舒服，不過男士們就冇咁爽，因為氣溫下降就見唔到衣着單薄性感嘅美女喇！AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV有透視裝系列可以滿足男士們嘅眼球同幻想，睇住班身材火辣嘅女優着透視裝上陣，比起一嚟就剝光豬更加誘人，令男士為之瘋狂！

水中激戰

SOD出品嘅《透明競泳水着》，講述甜姐兒唯井真尋係一位游水教練，而且又靚女身材又好，吸引到好多男士參加游泳班。有一日，真尋同秘密交往嘅男同事喺泳池獨處時情不自禁，更加嚟個水中激戰，點知被另一位男前輩偷拍晒情況，後來仲以情慾片段威脅真尋上床。事後，前輩仲未肯放過真尋，賤到要阿妹着透視泳裝去教游水，並且聯同成班男學員一齊喺泳池邊同真尋嚟個大混戰！

主動獵男

喺Prestige推出嘅《超！透明色狼學園CLASS 09》入面，大波妹蜜美杏經常喺一間學校流連，目的就係為咗獵男！佢會着住透明水手服出現，胸前對美巨乳透晒出嚟，搞到班男生神不守舍，呢個時候杏妹就會即刻撲上前又攬又錫，仲幫對方除褲，再移船就磡逕自扭動身體從對方身上榨取快感！另外，杏妹喺泳池亦會換上透明競泳水着，不過遇到佢嘅男人都只有一個下場，就係搞到腳都軟晒！

真空陪酒

喺WANZ出品嘅《花蕾之乳酒吧初體驗》中，俏佳人花蕾扮演乳酒吧嘅陪酒孃，所謂乳酒吧，即係招呼客人嘅陪酒孃會露奶登場，亦任由客人玩弄雙乳。而花蕾招呼客人時除咗換上露乳裝，仲有透視裝，胸前兩點盡現眼前，令客人個個都晒流晒口水！被客人手口刺激過後，花蕾嘅好色本性大爆發，同客人喺座位即席開戰，仲要打真軍兼中出收場！

簡評

好多人鍾意睇日本AV多過睇歐美四仔，原因係前者有劇情，唔會一味由頭砌到尾。同樣，如果AV女優一嚟就剝光豬，睇得多都會覺得無癮，若然着透視裝上陣，激戰場面自然更加悅目。今次為大家介紹嘅3部作品以透視裝為主題，當中本仙最鍾意蜜美杏主演嘅《超！透明色狼學園CLASS 09》，因為杏妹身材火辣又激凸，着上透視水手裝零舍吸睛，加上表現主動又飢渴，令作品精彩萬分！