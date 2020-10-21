吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：掃舍、補塞、飾牆

忌：理髮、狩獵、鑽孔

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 和別人談判時，會找不到重點的情況發生。宜仔細想清楚才作發表呢！

牛：↑ 多回家吃飯較好，爭取和家人溝通的機會，讓你會有意想不到的收穫。

虎：→ 既然你已想盡了辦法接近意中人，為甚麼偏又把愛意埋藏在心中呢？

兔：↓ 是日沖煞，到了犯錯之後才肯承認自己不足之處；這已經是太遲的了。

龍：★ 人氣運上升的一天，跑到那裏都有受寵愛的感覺，讓你的心情愉快呢。

蛇：↑ 愛情運不錯啊，好好安排晚上的約會，給情人來個特別的驚喜吧！

馬：→ 運氣今天只能算是普普通通的假日，不過精神方面倒是很不錯呢。

羊：→ 如果要參加團體活動的話，那麼不妨裝扮得較具流行感，會帶來好運的。

猴：→ 運勢較為暢順，但內心世界卻波濤湧現，心情有種莫名其妙的不詳感覺。

雞：↓ 由於工作不甚如意，影響到你的心情，這天要小心處理情緒的變化啊。

狗：↓ 你的任性使你失去了許多良好機會，是時候好好檢討自己的性格。

豬：→ 今天似乎沒有甚麼活力，也提不起做事情的熱情，還是出外透一透氣吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：夫妻及親子關係或較不穩，已婚或同居朋友，注意日常相處，宜多包容多予耐性。

金牛：情緒欠佳，感情及家庭生活或較不穩，注意溝通及相處，多忍耐將有助維持穩定。

雙子：體能稍遜，工作運壓力將較明顯，趁午膳時小休，可助提升集中及思考等能力。

巨蟹：感情及親子關係不穩，財運欠佳，宜小心理財，以減免人事及金錢糾結等問題。

獅子：情緒欠佳，家庭運不穩，溝通及意見分歧等問題或會較頻，多包容可助維持穩定。

處女：精神狀態欠佳，辭令及思考力稍遜，太緊張反令表現受阻，嘗試放鬆效率將更佳。

天秤：社交開支較大，多加節約之餘，需小心處理朋輩及金錢事宜，將有助減免麻煩。

天蠍：人氣稍遜，事業運不穩，求職、轉職等人事阻力較大，宜多作協調注意人際關係。

人馬：精神狀態不穩，爭取休息，多運動、多放鬆有助改善狀態，提升精神鬥志及體能。

山羊：社交運稍遜，人事變動和問題或會較頻，保持靈活見機行事，助開拓事業新境況。

水瓶：事業運較旺，惟吉中藏險，有意轉職或謀事的話，宜向親信多尋意見，擇善而行。

雙魚：出勤、公幹及海外項目等，雖偶有阻力，若能小心處理文書等工序，進展將較佳。

預測：月底前，雙子、處女、人馬及雙魚座朋友，宜多注意意外損傷等。