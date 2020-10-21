東方日報C1：港姐爭簽無綫　謝嘉怡表妹爆冷跑出拍劇

今屆港姐招募期間，無綫打正旗號稱是「逆市筍工」，正值現時疫情難搵工，加上電視台又鬧「花旦荒」，據知無綫對不論是勝出或落選佳麗實行擸得就擸，大部分躋身決賽的佳麗都已與無綫簽約，其中冠軍謝嘉怡表妹、十強不入的源菲然更爆冷率先跑出，成為今屆首個入劇組的佳麗！

《2020香港小姐競選》已塵埃落定，今年質素偏高，各有捧場客。每年選完都有不少佳麗與無綫簽約，今年撞正疫情難搵工，不少佳麗更是吼住無綫這份「筍工」，而無綫現時「鬧人荒」，在雙方各有所需下，今屆港姐簽約比例史無前例地非常高，18位入圍佳麗大部分已與無綫簽經理人合約，包括冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍、「友誼小姐」鄺美璇、陳煦凝、張盈悅、羅雪妍、麥詩晴、謝恩靈、廖慧儀、何孟珊及源菲然等。據知，其他落選佳麗對加盟亦有興趣，正與無綫洽談中。

其實眾女各有潛質，適合不同工作，賽後無綫已安排三甲謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍參與大型慈善節目《星光熠熠耀保良》、《善心滿載仁愛堂》及綜藝節目《娛樂大家》等，而「友誼小姐」鄺美璇亦聯同三甲有份參與《姊妹淘》拍攝。

凌晨2點要開工

雖然四位得獎靚女獲安排不少幕前工作，但據知率先跑出「做演員」的是謝嘉怡的表妹源菲然！儘管源菲然十強不入，但南非出生的她勝在聽教聽話，她獲安排客串由譚俊彥、鄧佩儀及張頴康主演的無綫新劇《換命真相》，雖然行行企企、沒有對白，但有志向演員工作發展的她，認為這是學習的好機會，可以了解拍劇流程，又可向同劇前輩好好偷師！而日前源菲然更忍不住在社交平台「洩密」，上載大頭自拍照，自爆凌晨2時許仍身處電視城，更hashtag「換命真相」，明顯正拍攝新劇！

至於落選佳麗賴琦媛由於負面新聞甚多，既扯煙又拋煙頭出車，更被指攬內地富貴叔叔，雖然早前她曾以嘉賓身份出席活動，但據知無綫暫無意將她收歸旗下。而賴琦媛昨日接受訪問時，問到不少港姐姊妹相繼簽約無綫，她死撐說：「冇人講過呢方面嘅嘢。（咁你工作計劃係點？）暫時唔方便透露！」

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