【星星蜜語】萬事皆遲緩　要重拾精神負起該盡的責任

由現在至11月5日，社會各樣事情，以至個人都像裹足不前。想發展、想計劃將來、想前進，卻不斷停留在空想階段，未有實質行動和進展，甚至本應該完成的事情，亦會有延遲和減慢的情況。困難不是那麼多，只是人總給自己很多藉口，去把應該做的事推卻。我們要醒覺，甚麼是應該做的事，就要提起精神，趕緊去做，不要再給任何藉口。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

因為心靈滿足，亦接受到現在手上擁有的已經不錯，故此覺得沒有再進取的必要。人際關係良好，大家一起享受愉快融和的日子。只是稍欠進取心。

金牛座、處女座、山羊座

在全世界都放懶的日子，你們仍然默默耕耘，終得成果。你們得到的是應該的。好好把握機會和資源，除了擁有和累積，請好好計劃如何善用和發揮更大的價值。

雙子座、天秤座、水瓶座

這段期間稍欠運氣。其實現實狀況並不壞，只是自己擔心較多，思前想後，裹足不前。請相信自己的能力，只要加添一點信心和勇氣，其實你是做到你想做的。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

你的日子相對安逸，但仍感到未滿足，卻也沒有很大的力量為自己爭取更多。日常節奏都很緩慢慵懶，從內心獲取平安，但對現實狀態卻忽視了。做人現實一點對自己會更有利啊！