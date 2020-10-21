「星爵」婉拒撐拜登被批鬥　「鐵甲奇俠」「變形俠醫」護航

美國總統大選撕裂國民，支持拜登（Joe Biden）的左翼陣營，眼見大部份荷里活中人表態撐拜登時，漫威超級英雄「星爵」Chris Pratt卻婉拒參與，於社交網站群起批鬥Chris，指他一定是暗撐特朗普（Donald Trump），加上他向來是虔誠基督徒，符合保守右翼白人主義者形象，被罵成「荷里活最差勁的Chris」。

Chris的漫威拍檔「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Raffalo）對網上欺凌看不過眼，羅拔留言表示：「咩世界……自稱冇罪嘅人向我兄弟Chris Pratt擲石頭……一個真正有原則、一直只有正能量同感恩嘅基督徒。而且，佢啱啱先娶咗太太，嗰家人係推動理性對話，堅持服務社群為最高原則。邊個唔妥Chris，應該刪除自己社交網站戶口，唔該你哋面對自己嘅缺點，改進佢哋，然後先吹奏自己有人性。」

積極反特朗普的麥克則表示：「各位，Chris Pratt係最好嗰種人。我認識佢本人，與其中傷佢，不如睇吓佢點樣過佢人生。佢只不過原則上唔係一個好政治化嘅人。呢啲都只係分散注意力。請大家集中火力，朋友，我哋就嚟成功。」