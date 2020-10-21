《釜山電影節》今日開幕　安聖基過勞入院惹擔心

有「國民影帝」之稱的韓國68歲男星安聖基，昨日傳出因為暈倒入院，更已住院10多天，他因此無法參與主演新片《紙花》的宣傳活動，亦決定不參加今日開幕的《第25屆釜山國際電影節》及明日開幕的《第18屆韓亞國際短片電影節》，今日有韓媒引述知情人士指，安聖基是因為突然出現講話不清晰的症狀而到醫院求醫，證實患上壓力造成的腦疾患，需要長時間接受治療。

安聖基今日親自向韓媒報平安，他指自己是因為過勞而入院，已於前日出院：「我已經恢復不少，回到本來的狀態，已經出院了，現在狀態很好，醫生建議我在家中休息，所以我打算再休息一下。」他表示自己整個夏天都忙於拍攝電影《韓山》，而家中亦進行內部工程，所以非常忙碌，入院當天他在健身室跑步一小時，最後因為太過勞累而感到不適，他感謝大家的關心：「今後會以好電影報答擔心我的粉絲們。」對於被指言語不清晰和患上腦疾患，事務所就指全部都是失實傳聞。

而《第25屆釜山國際電影節》今日在釜山海雲臺開幕，受疫情影響，主辦方早前已宣布不會舉行紅地氈、開幕禮及閉幕禮，而電影節的活動亦會遵守保持社交距離的守則，上映電影的影院數目和觀眾人數都會受到限制，而所有演員與觀眾見面的活動亦全部取消。