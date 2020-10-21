選港姐後拒嫁豪門！佘詩曼唔後悔錯失結婚時機

近年北上發展嘅佘詩曼（阿佘）最近參與訪談節目《發光的姐姐》，被主持人問到當年選完港姐後點解冇嫁入豪門，而選擇進入娛樂圈，阿佘聞言後即時「嘩」咗聲，直言：「那個時候年紀那麼小…」扭晒頭咁嗌：「不想！剛剛讀完書出來就（嫁人）…好奇怪！」佢又話一直以來工作都冇停過：「所以沒想那麼多，很開心一直拍，就一直這樣（拍戲）到現在了！」

現年45歲嘅佢仲係單身，有事業冇愛情，被封為黃金盛女，講到愛情觀時，阿佘直言：「隨緣吧…反正就我想找一個有趣的靈魂！」主持人就話推薦佢參加戀愛真人騷《女兒們的戀愛》，阿佘就自爆曾經收到節目邀請，佢就話自己大部分人生都呈現晒嘅觀眾眼前，所以想喺感情方面有私隱！

至於婚姻，佢好肯定咁話：「會的，我相信我會找到的！」亦冇後悔曾經錯失結時機：「沒有，從來沒有，如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的！」

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