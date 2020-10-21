《鬼滅之刃》真人版！炭治郎邊個最啱演

日本熱爆動漫《鬼滅之刃》首套電影版《鬼滅之刃 無限列車篇》上周五在日本上映，周末三天票房狂收46.2億日圓（約3.38億港元），好大機會總票房達200億日圓，有傳媒更指粉絲十分期待拍真人版電影。

過往改編動漫的真人版電影，不乏成功例子，包括佐藤健主演的《浪客劍心》、藤原龍也的《賭博默示錄》和山崎賢人的《王者天下》(Kingdom)等。有傳媒已展開挑選《鬼滅之刃》演出人選，認為炭治郎一角，男星新田真劍佑、伊藤健太郎、吉澤亮、志尊淳都是適合人選，影評人前田有一則覺得北村匠海或佐藤健是心水之選。至於禰豆子角色，橋本環奈壓倒性成為大熱人選，鬼舞辻無惨的大熱人選是伊勢谷友介。

另外，女歌手LiSA因演唱《鬼滅之刃》主題曲而人氣急升，她的歌曲橫掃日本Oricon周間音樂排行榜，奪得7個冠軍，當中有《鬼滅之刃 無限列車篇》主題曲《炎》獲得單曲榜及綜合單曲榜4個冠軍。至於LiSA大碟《LEO-NiNE》因收錄《鬼滅之刃》電視動畫版主題曲《紅蓮華》，大收歡迎，奪得專輯榜、數碼大碟榜和綜合專輯榜冠軍。