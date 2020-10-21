鼻敏感？感冒？教你3招分清楚

香港每4個人就有一個人有鼻敏感，對12歲以下的小朋友來說，更是第二常見的慢性病，中醫師何慧潔解釋：「鼻敏感在中醫稱作鼻鼽，根據《黃帝內經》記載，即是鼻流清涕的意思，是肺脾腎三個臟腑的虛弱引致，受到水濕內泛影響鼻竅而發病，因此經常有噴嚏、流鼻水、鼻痕眼痕的情況。」何醫師表示，鼻敏感有一定的遺傳性，她說：「加上香港空氣較為污濁，人多車多，令鼻敏感的情況更加嚴重，除此之外，由於香港氣候潮濕，塵蟎十分常見，也是導致鼻敏感的原因之一。」

每逢轉季，空氣溫度的轉變亦是鼻敏感的致敏因素，特別是春天或夏天，潮濕之餘又有花粉，很容易刺激鼻敏感發作，何醫師說：「很多病人都有疑問，不知道自己是鼻敏感發作還是感冒，其實感冒很多時會有喉嚨痛、周身骨痛、全身乏力的感覺，甚至會有發燒症狀，而鼻涕則會夾帶黃色綠色，相反，鼻敏感就很多時都只會鼻流清涕，而且鼻敏感有獨特的時間發作，一般在早上和晚上開冷氣的時候會較為嚴重。」想解決鼻敏感，減少致敏原固然重要，但在中醫角度來說，鼻敏感是因正氣虧虛而引起，因此最重要是調理臟腑和氣血的功能正常，何醫師解釋：「身體的內部環境才最重要，可通過食藥和 飲食調理，同時改善生活習慣，均可改善鼻敏感情況。」

以下三款湯水均可以改善鼻敏感的情況：

薄荷辛荑花茶

材料 （1人份）：薄荷6克、辛荑花10克

做法：辛荑花加入2碗清水，大火煮滾轉小火煮10分鐘，再入薄荷熄火後焗3分鐘，即可飲用

用法：鼻敏感發作時，每天1次，連續2天飲用，症狀消失可停用

功效：疏風清熱，通鼻塞

注意：辛夷花有少許毛，烹煮時可以用魚袋阻隔，減輕毛對喉嚨的刺激

川芎白芷瘦肉蔥白湯

材料 （2人份）：川芎10克、白芷12克、瘦肉100克、京蔥1條

做法：瘦肉切片，加鹽及生粉醃20分鐘，京蔥切去青色部分，京蔥白切成粗斜片。6碗清水煮滾後加入川芎、白芷及蔥白煮15分鐘，再加入瘦肉片煮10分鐘，加入鹽調味即可。

功效：疏風清熱，通鼻塞

用法：鼻敏感發作時，每天1次，連續2天飲用，症狀消失可停用

禁忌：熱性體質忌用

玉屏風湯

材料 （1人份）：黃蓍20克、防風10克、白朮10克

做法：材料洗淨後放入鍋中，加入4碗清水，大火煮滾後轉細火煮30分鐘，即可飲用

功效：益氣、固表，改善氣虛鼻敏感，作預防之用

用法：可每周1-2次

禁忌：熱性體質忌用