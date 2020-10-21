汪峰被插耍大牌　收280萬唱3首歌即閃？

國際女星章子怡老公汪峰最近為一個公司開幕典禮擔任表演嘉賓，現場有百多位KOL，可以話係KOL界一大盛典，不過汪峰事後就被話耍大牌，有人喺社交網投訴：「太貴了，240萬（約283萬港元）3首歌，唱完立刻走，話都不說一句，非常高調，下次請我10萬唱一晚上！」佢又被指唱完後匆匆閃人，頭也不回，連主持人叫留步都唔肯！

從網上流傳嘅片段所見，有粉絲及KOL上台向汪峰獻花，但都被汪峰拒絕及被保安驅趕落台！片段曝光後，汪峰都被唔少網民圍插耍大牌，但有人就透露汪峰喺開場前已經告知大家唔好送花。

而尋晚佢喺網上直播時回應「指控」，並澄清一直同觀眾互動，亦好感謝在場粉絲，但如果歌手唱歌時粉絲都跑上台送花會破壞秩序，令保安有好大負擔：「二十多個人要阻擋成百上千人，保安們很不容易。」有網民都留言支持佢，呼籲大家要互相理解！

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