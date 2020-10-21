MR-G衝擊丸　傳承日本武士精神

CASIO旗下G-SHOCK手錶系列向來都是以出色的防震及耐衝擊性掛帥，當中最頂級旗艦系列MR-G除了秉承這優良基因外，設計更不時加入日本傳統工藝去演繹，讓一枚以功能性作賣點的運動手錶，搖身一變成為錶迷夢寐以求的神台級作品。日前，MR-G系列中最新成員MRG-B2000SH衝擊丸（Shougeki-Maru）就以限量400枚姿態震撼登場，其設計靈感源自日本武士所佩戴的傳統頭盔（Kabuto），不斷追求卓越品質的設計團隊今回更特別邀請精通雕刻技術的金屬工匠小林正雄（Masao Kobayashi）出手獻技，於每枚手錶的錶圈位置以人手雕刻方式加入龍躍飛天圖案，將武士精神與MR-G極致美學結合。

戴「頭盔」？

MRG-B2000SH的錶圈及錶帶表面模擬了武士頭盔上使用的「鉄錆地」（Tetsu Sabiji）表面處理技術，通過鑄造工匠菊池正直（Masanao Kikuchi）使用砂模，為手錶帶來古老質感。此外，錶圈及錶帶分別塗有棕色及藍色離子電鍍（IP），營造出堅固的鐵銹外觀及頭盔上使用的海軍藍色「糸威」（Ito Odoshi，用以組成頭盔或盔甲的線）外觀，將日本武士頭盔的傳統工藝細節導入此枚旗艦手錶當中。功能方面，手錶每日6次自動接收無線電波時間校正信號，當佩戴者穿梭不同時區，手錶亦會自動調校時間，過程毋須使用按鈕操作，同時亦可以透過利用Bluetooth與智能電話配對，使用世界時間功能，自動於39個時區及夏令時間切換，同時手錶更具備太陽能充電系統，充滿電後於省電模式下可持續操作近18個月，內置先進功能與外觀精湛工藝完全匹配。

同場加映：其他金屬系列新作

與此同時，今季G-SHOCK亦同步帶來多個採用金屬物料及金屬塗層打造的手錶系列，當中包括：火山閃電為設計靈感的MT-G系列新作MTG-B1000VL、FROGMAN系列最新限量版型號GWF-A1000BRT（全球限量2,000枚）、鈦金屬物料配上雷射迷彩圖案設計的GMW-B5000TCF-2及主打女性的G-SHOCK WOMEN金屬系列多款新作。