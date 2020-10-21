飛帆遊艇　順應環保風

環保意識抬頭，不少生產商均於研發新設計時加入「可持續性」的考慮，名車如是，遊艇亦不例外！像今次介紹的巨型遊艇ICE Kite，利用一葉巨帆來協助推動，大大減低耗油量，讓用家在享受極致奢華之餘，也可為保護地球出一分力。

耗油量低

船長達64.2米的巨型遊艇ICE Kite，由曾獲German Design Award Winner 2020、A'Design Award Winner 2019 Platinum等獎項的土耳其品牌Red Yacht Design，跟荷蘭帆船專家Dykstra Naval Architects聯手為德國企業家設計，靈感源於大自然的海洋動物。為了實現環保目標，設計團隊以最佳的柴油發動機消耗為基礎，並利用一隻面積達160平方米的巨型風箏作為帆，借助海風來協助推動，以減低遊艇的耗油量，而且鋁合金船身呈現出圓滑的外形，符合流體力學，配合輕巧的碳纖底盤，以減低船身的阻力，加上遊艇配備了比例合理的匕首板，使風箏推進系統得到充分利用，從而實現平穩、快速的巡航。

格局開揚

駕駛遊艇出海，當然希望好好享受碧海藍天吧！ICE Kite的開揚設計，正好滿足用家的需要，因船上的室內區域採用高身玻璃作間隔，置身其中，也能全方位欣賞周邊的海景，加上玻璃間隔有助引入自然光，令室內的空間感大增。船上設有1間五星級主人套房及4間獨立客房，可招呼10位乘客。另一邊廂，遊艇的前後甲板提供逾5,000平方呎戶外空間，當中可找到各種休憩設施，包括游泳池、按摩浴缸、酒吧、燒烤爐、可容納12人的用餐區，以及直升機停機坪，可謂應有盡有！

規格表

船長：64.2米

船寬：10.8米

吃水：1.76米

引擎：2 X 1000HP

燃油容量：45,000升

最高速度：17.4節