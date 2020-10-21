一腳踏三船？唐禹哲一晚夜會豆花妹再「戰」索女

台灣男星唐禹哲高大靚仔，出道曾與不少女星包括郭雪芙傳緋聞，最近更傳與「豆花妹」蔡黃汝戲假情真！兩人被拍攝得工作後各自離開，但約半小時後，豆花妹竟自已搭的士會合唐禹哲，更喺男方車上獨處三個多小時，中途女方落去買豆漿，之後再上返車！到凌晨一時多，唐禹哲再送豆花妹返家，而該處係豆花妹阿璞一起回家的住所。但過咗個多小時豆花妹先落車，唐禹哲突然落車向女方遞上手袋仔，再確認對方入門後，先放心離開！

不過好戲在後頭，唐禹哲被發現隨後再到酒店會合一高挑索女，兩人又喺車人密會，最後凌晨三點多先結束「行程」！事件曝光後，引起唔少網民討論，封佢做「時間管理大師」，仲質疑佢係咪腳踏三船添，事關佢3個月前先爆出與台美混血靚女、細13歲嘅蘇小軒拍拖，當時表示處於「觀察期」，公唔公開要尊重對方！

而豆花妹與樂團八三夭主唱阿璞交往5年，但曾傳出已分手。而唐禹哲送豆花妹返去嘅地方，正係豆花妹與阿璞嘅住所，眾人關係撲朔迷離。

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