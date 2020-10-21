楊千嬅宣布開跨年騷　疫市捐歌酬慶入行25周年

天后楊千嬅無懼疫情，宣布將於12月23至26日、31日及明年1月1日假紅館舉行共六場跨年演唱會，經主辦單位與千嬅經過協商後，會捐出演唱會部分收益作慈用途。

千嬅去年舉行演唱會，礙於疫情關係，令部份巡唱受阻，但是無阻她再度踏上紅館舞台決心。今次個唱是全新創作，早前她拍攝個唱海報時表示：「近年發生許多未能估計的事情，沒想到站在舞台上唱歌也會是很困難的事，雖然未知演唱會能否如期舉行，但無論發生任何事，仍然相信自己的能力及夢想。」又指這條路不易行，但入行25年，想用演唱會紀錄自己過去難忘事，人生中有不少喜樂同眼淚，更說：「今次係一個跨年騷，雖然有時睇唔到前路點行，不過自己要相信同有動力，我仍然相信有心跳就有希望，想將呢個正能量帶出嚟，喺我25年嘅演藝生涯中，最值得回憶係所有搏命嘅過程，其實我係一個超癲嘅人，決定做一件事就一定要到做為止，例如追磅數、工作目標等，每次都投入去做，有啲朋友叫我唔使咁搏命，但係人生最有意義並唔係得到過程，而係好實在咁活着，呢個滿足感好大。」覺得即使跌到周身瘀傷，或是成績未如理想，起碼她有去做過。

近日千嬅除了拍攝「千言．慢煮」外，她也同時灌錄唱片，她笑言再錄唱片好似重回以前做女的心情，她其實是個幾「無譜」的人，但又要守規矩，今次她終於試試由自己去做一張唱片，這是她25周年的一本紀念冊。千嬅的唱片已做了幾個月，她一直都在工作中，不要以為她轉行去做私房菜，自覺人生有不少缺陷，希望在疫情期間做些事，令自己有滿足感！

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