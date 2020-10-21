腿骨壞死轉行！坂口憲二罕有晒親子滑浪照

憑日本經典醫療劇《醫龍》系列在亞洲走紅的44歲日本男星坂口憲二，如日方中之際，因患「突發性股骨頭缺血性壞死症」導致不良於行，被迫退出藝能界轉行謀生。

坂口憲二於2012年期間，因右髖關節出現不尋常疼痛，苦不堪言。2014年3月他與圈外女友結婚，拍攝日劇《倒數第二次戀愛》時病情惡化，到醫院檢查診治，到2015年才驗出是大腿骨關節因血液未能循環，導致大腿骨頭壞死，至於病因不明。春天開刀治療，雖然手術後病況減輕，但需撐枴杖步行。2008年他覺得繼續演藝事業非常困難，於是決定暫別藝能界，同年5月底約滿後離開事務所K DASH。

其實他離開藝能界的半年前，他已為將來生計另謀出路，學習焙煎咖啡，與朋友在千葉的滑浪勝地九十九里經營烘焙咖啡店「The Rising Sun Coffee」，主力售賣咖啡豆，成為咖啡達人，兼賣自家設計周邊產品及衝浪用品，一家人更搬到九十九里定居。去年及今年分別在東京新宿及北海道開分店，展開第二人生。他最近在雜誌公開衝浪的照片，他再次站立在滑板上衝浪，英姿颯颯，成功跨越肢體的障礙。近日更難得上載同兒子的滑浪照片，大晒親子溫馨，網民大讚坂口囝囝可愛，好有明星潛質。