佗B撐爆分好老公　余香凝：婚後繼續拍戲

現年27歲的藝人余香凝（Jennifer）最近驚爆未婚懷孕，並以入紙登記註冊下月與現年40歲的圈外男友陸政渡 （Tim）結婚。

下午，余香凝在尖沙咀出席ViuTV新劇《暖男爸爸》記者會，她身穿兩吋粗踭鞋，配鬆身衫亮相，但上圍明顯升Cup，腹部微隆，敬酒時亦未有飲香檳。

問是否因有喜不能飲香檳？余香凝笑說：「飲香檳就太早喇。（怕BB小器未公布得？）我知道大家都好關心，有好消息先公布，我成日都話想三十歲前結婚生BB，有好消息再同大家宣布。（下月擺酒結婚？）其實我就唔想講真實嘅時間同地點，因為老公係圈外人，想保護佢。（下月結婚？）日期唔講喇。（唔請圈內人？）因為疫情唔想搞太大，開開心心食餐飯，唔會大排筵席，自己夢幻嘅婚禮都係簡單，最愛自己嘅人喺度就得。」

問與陸政渡拍拖有多長時間？，余香凝為了保護另一半而不想多說：「唔想講幾耐。自己成日講咁恨結婚，因為遇到一個適合嘅人，從小到大都係想有家庭，27歲亦唔係細個嘅年紀，係做呢行大家先覺得咁快結婚，但係人生唔係淨係得事業，唔係話要為事業犧牲所有，結婚對演戲亦唔會有影響。」

問婚後可會退出娛樂圈？她說：「痴線，梗係唔會，我咁鍾意演戲。老公都超級支持，佢係爆晒分嘅好老公嚟。（求婚好浪漫？）都係簡單，始終係兩個人嘅事。（老公做金融證券？）唔係，只係一個好努力工作嘅人，唔想講佢做咩。（老公係咪同遊希臘嘅男士？）唔回應。」她又指還未定婚禮賓客名單，未知會否邀請舊愛陳家樂出席。

另外，同場的張可頤悉心打扮亮相，於劇中她飾演保險從業員，由於感情失敗，由原本井井有條的生活，變得落魄亂糟糟。她對劇集收視有信心，故事前後對比大，有好大發揮空間。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc