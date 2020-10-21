爸爸病逝家姐失業　安俊豪孭起頭家：阿媽都要食

歌手安俊豪（Simon）為新歌《KEYMAN》拍攝MV，同公司的甄詠珊、蘇家欣、吳啟釗和孫儀凌往探班，更帶定爆炸蛋糕預祝Simon下周四（29號）31歲生日。甄詠珊與Simon同是天蠍座，11月2日便40歲生日，原本想大搞但又擔心疫情，笑言心裏面大搞。

提到疫情下，Simon與家人同受影響，他說：「要安慰家姐，佢做空姐，除咗上月飛咗一次，已4、5個月冇工開，家姐做咗10年，呢幾個月一路唔開心，對公司決定都體諒，但旅遊業一直未復甦，所以好糾結，成日同老公呻，好彩姐夫做建造業都照顧到家人，家姐依家做家庭主婦照顧仔女。」他慨嘆自己也整年沒有工開零收入，要揸車和送外賣做兼職搵食，他說：「我揸Van幫補習社送券，又做步兵送外賣，今日拍MV請假，聽日會再去送貨，不過我都有做健身教練，但都好驚第四波疫情殺到，到時又要食穀種。」

他又透露2018年爸爸癌病逝世後，便孭起屋企支出，他說：「我唔食，阿媽都要食，都大壓力，同埋之前問銀行借錢還阿爸醫藥費，六位數，下年就還清，要頂硬上。」提到他公司疫市下簽了8個藝人，笑言不擔心公司分薄資源，反而擔心對唔住公司，會盡力做好工作。甄詠珊大讚他成熟又貼地，視對方為弟弟，她說：「好有緣分，大家喺亞視識，同一時間離開亞視，我就介紹佢入依公司，我喺大陸拍電影，一有角色就同導演介紹佢，有位就塞佢入組，不過都要佢爭氣先得，幫佢開咗頭，要靠自己行上去。」安俊豪感謝大家給予的愛才度過情緒抑鬱，他說：「經理人話我成日眼濕濕，我對住阿媽冇嘢，但一入房，就算打機都會喊，唔知點解。覺得用心做一樣嘢，大家睇到，希望好歌會有好報。」

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