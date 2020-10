藝人鍾采羲早前與男友情海翻波,原本入紙註冊,最後結婚不成,並宣布分手。今日(21日)是她33歲生日,過獨身生日,幸有閨蜜相陪,她在社交網Po出晒線性感照,一眾好姊妹圍着她送飛吻。

鍾采羲大讚生日蛋糕好靚,有閨蜜陪過生日好感動:「So touching!Thank you so much girls,I'm such a lucky!我有呢個世界最好嘅朋友們,全世界最幸福的,希望疫情快啲過去,大家都身體健康。」

她回覆東網時說:「我啲朋友真係好錫我,所以單身一樣咁開心,我超鍾意個豬豬蛋糕。」

