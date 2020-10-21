本日日本：奢華酒店品牌EDITION　東京虎之門開業

去東京旅行時想享受豪華住宿的話，萬豪酒店集團（Marriott International）旗下最高級酒店品牌EDITION，剛首度登陸日本，於10月20日開設了東京EDITION虎之門。酒店位於東京World Gate樓高38層的綜合大樓神谷町Trust Tower 31至36樓，居高臨下令你可輕鬆遠眺東京鐵塔等地標。布置方面，酒店特別找來獲獎無數的著名建築師隈研吾出手設計，分別從佛寺及寺院建築物獲取靈感來炮製公共空間及Lobby，營造和風精粹的氛圍。而其他部分的用色則令人聯想到翡翠、藍寶石及黃金等珍貴物品，洋溢着高級奢華之感。

酒店提供206間客房，當中有15間附設露台，面積由42至144平方米不等，讓住客享有寬敞舒適的空間。設施方面，用餐可到附設了戶外露台的餐廳Specialty Restaurant、炮製多國料理的The Blue Room，和提供下午茶或特製輕食的Lobby Bar。另外還有兩間Lounge Bar、備有6間Treatment Room的水療中心、配備最先進設施的健身中心及四間會議功能室等，滿足不同住客的需要。

東京EDITION虎之門

地址：東京都港區虎之門4丁目1番1號

房租：每晚60,000日圓起（約HK$4,380）