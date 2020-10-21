阮兆輝勸老婆戒煙　鄧拱璧當眾耍花槍

粵劇名伶阮兆輝與太太鄧拱璧出席《網上籌款粵曲演唱會》，支援粵劇同業。早前輕微中風的鄧拱璧精神唔錯，健步如飛。對於網上演唱會反應佳，二人感到開心又興奮。問預計籌到多少善款？阮兆輝說：「都冇得講，因為依家疫情，希望愈多愈好，依家人人都好艱難，集腋成裘。（你哋捐咗幾多？）成行都有捐，個個都有份，叫埋粉絲捐。」

講到今次活動出心又出力，鄧拱璧笑言辛苦到連醫院都入埋：「醫生叫我戒煙，但我真係戒唔到，之前入醫院停咗八日，以為戒到，但都係戒唔到，我一做嘢就停唔到口，我份人太緊張。（食少啲？）依家食幾枝，以前我食一包，我依家一枝煙食四、五啖就唔食，佢哋話我好闊佬。」阮兆輝亦有幫口勸鄧拱璧戒煙：「叫都冇用。」鄧拱璧當眾耍花槍說：「唔聽佢講。」場面搞笑！

阮兆輝指網上演唱會經營困難：「大家鍾意睇現場，好似真人騷咁。（仲有冇其他計劃？）暫時冇，希望成績會好啲，目前最大筆嘅捐款係一百萬。」

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