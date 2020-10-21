秋冬懶不得　更加要美白！

經過一整個夏天的陽光洗禮，來到10月紫外線不再那麼猛烈。以為終於不用曬黑，但照鏡卻赫然發現膚色沒想像中淨白，而且帶點暗沉粗、糙和乾燥。原來是因為秋冬的乾燥天氣令皮膚更易缺水，皮膚不夠飽滿就容易顯得暗啞無光。所以絲打們不應懶惰，換季後也要勤力美白，把夏季留下來的黑色素暗沉問題調整過來。

定期去角質

想趕走暗啞膚色，首要就是保持肌膚的良好吸收能力。別以為每天洗臉就能做到這一步，要知道洗臉只能去除油脂污垢，但角質層卻依附在皮膚表層。當角質層不斷堆積變厚，就會阻塞毛孔排放廢物，令皮膚無法吸收後續的美白成分，而變得暗啞無光。因此即使夏天過去了，都要定期每星期做一次去角質護理，增加肌膚的吸能力，加速煥肌效率。

全面補濕鎖水

不用多說，大家也感受到秋天的氣候相對夏天是更為乾燥吧！所以做好清潔及去角質後，就要馬上為肌膚補充水分，使用含有水質美白成分的化妝水是第一步，因為水質裏的營養成分會注入細胞內，持續滋潤肌底。再來是塗補濕精華及面霜，記住兩者都要配合使用，因為單純用精華並不足以應付秋涼乾燥的天氣。最好日常再配合補濕噴霧的使用，以及每星期一至兩次的補濕面膜護理，就能提升肌膚的水合能力和維持正常的代謝機制，令肌膚呈現飽滿與光澤感，看起來就自然明亮得多。

按摩促進亮白

人的臉部有很多穴位，其中一個就叫四白穴（亦稱為「美白穴」、「美顏穴」），它位於眼睛平視瞳孔正下方一吋凹陷位，左右各一。只要每天堅持以手指按壓四白穴，每回輕輕地揉3分鐘，就能有效改善膚色不均！

美白防曬息息相關

美白與防曬絕對息息相關，若只勤於加強美白，卻忽略防曬的重要性，就會令美白成效大打折扣。皆因防曬不僅可擋光，更有助預防紫外線侵害，杜絕光老化令皮膚提早出現乾紋和衰老現象。所以女士們入秋後應使用具美白 + 防UV功效的產品，美白進度自能事半功倍。

食防曬食物

除了塗防曬、戴防曬帽及撐太陽傘，還可從吃入手提升抗紫外線能力。富含Omega 3的深海魚、深海魚油、亞麻籽及奇亞籽等，都是優質脂肪酸食物，能令肌膚表層分泌健康的天然油脂，不僅有效防曬更能鎖水補濕。另外，多吃含胡蘿蔔素的南瓜及菠菜、含維他命C的士多啤梨及含維他命E的葡萄籽油及堅果，也能倍大美白效果。

夜間修復

除使用日間美白產品外，夜間美白修復也很重要。因為夜用美白產品不僅是單純美白，還具有深度修復的效果，這樣可以起到由內而外的保養效果，所以建議大家盡量選擇一些修復型美白夜用護膚品。