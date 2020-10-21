同任賢齊合作勁有Feel 李思欣：中學已買佢CD！

藝人李思欣為電影《大Project》開拍，今日首日開工，思欣與任賢齊（小齊）於街上拍攝外景，戲中的她是一名社工，坦言與小齊都是首次合作，大讚對方很親民：「呢套戲有啲搞笑嘅場口，亦都係一套勵志電影，同小齊合作感覺好得意，以前中學嗰陣都有聽佢啲歌，買佢嘅CD，而且佢演嘅《夏日的麼麼茶》亦係我以前最愛電影之一，佢真係好Nice、好好人。」

講到老公范振鋒有份為此片擔任監製，會否感到有壓力時，思欣坦言：「都唔會，因為都習慣晒，之前我哋都成日一齊工作，亦曾拍過佢有份監製嘅電影，所以唔會有任何壓力。」

此外，已有約兩年沒有於香港拍電影的鄭伊健亦有份主演，戲中伊健飾演一名過氣富二代，雖然伊健近排很少「蒲頭」，但精神十足，狀態相當好。

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