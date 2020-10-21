【金鈴12星Ｘ萬希泉】男神成熟了！陳家樂主動爭取愛情

新一代男神陳家樂隨着長大了變得成熟，感情上學懂主動爭取，不想錯過大好姻緣，讓自己留下遺憾，自爆有選擇困難症的他，曾覺得不適合這行發展想過退出，慶幸有導演讓他重建信心。

繽FUN星網全新節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」一連十二集訪問不同星座的藝人，由「金槌拍賣官」金鈴主持，最新一集有天秤座的陳家樂擔任嘉賓，家樂對「新歡舊愛」連詩雅、余香凝的感情事不欲多談，他笑說：「現在式我選擇唔交代，畀啲空間我，過去式我都唔想再講，因為真係過去咗。」不過他坦言以前在感情上好被動，不識得去表達自己的愛，他說：「大大吓開始覺得唔得，我要爭取，否則就會錯過好多姻緣，我唔想有遺憾。」

後悔浪費時間學歌舞

天秤座的家樂承認好優柔寡斷，有選擇困難症，他笑說：「由中學開始到依家，我一諗唔到食咩就會叫黑椒雞扒飯，唔使煩。」正因為猶豫不決的個性，令他錯失了很多機會，他說：「我一路好鍾意演戲表演，但因為冇講出嚟，揸唔定主意，結果公司幫我揀咗去做歌手，一開始就行咗條錯嘅路，嘥咗好多學唱歌跳舞嘅時間，好後悔點解唔講清楚。」

一度考慮退出娛圈

家樂自爆曾經想過退出娛樂圈，他記得有部電影的After Party，他一個人擠身派對角落完全感受不到開心，他說：「我覺得自己好唔啱做呢行，就諗可唔可以退出。」幸得導演麥曦茵找他演出電影《DIVA》，對方不單給他心理輔導，又給他信心，他笑說：「嗰時我係下定決心要放棄，個心諗住拍一套『遺作』，將來都可以同仔女講爸爸都同容祖兒拍過戲嘛。」

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