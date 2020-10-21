身材勁爆仲唔滿意？張筠最想做打星！

星二代張筠（Christy）是70年代女星文雪兒的女兒，外表斯文的Christy實質是一個女漢子。她不但是土木工程師，還是運動健將，曾代表香港出賽打閃避球，但唯一後悔是小時候偷懶沒有學功夫，為能圓打女夢，現要急補救，想要三姨媽元秋傳授幾招。

Christy樣子甜美可人，被指似有「最強小三」之稱的韓星韓素希，但她卻覺得比較似媽咪，她說：「由細到大啲人都話我似媽咪，我都好開心似佢，因為我覺得媽咪好靚，如果嚟緊拍戲，有機會都最想同媽咪合作，我哋可以演另類角色，唔一定演母女，試啲同現實生活唔同都幾好。」Christy笑容甜美，亦是她最滿意自己得地方：「我鍾意笑，成日帶畀大家開心，我想拍戲，又想做模特兒，最唔滿意自己身材，覺得可以改進吓，想再瘦啲。」

Christy身手了得，她在大學時玩閃避球，更代表香港參加比賽，她說：「閃避球係依家新興嘅運動，我由細到大都好動，好鍾意玩球類運動，但就後悔細個冇學好功夫，因為屋企人都有功夫底，拍戲想向打女方面發展，所以都想搵三姨媽（元秋）教我功夫。」除了想做打女，Christy自覺有搞笑天分想做諧星，她說：「我好鍾意喜劇，好鍾意吳君如，細個好鍾意扮佢喺《家有囍事》裏面嘅角色，成日扮佢喺床上碌嚟碌去。（最想同邊個男星合作？）男神彭于晏，覺得佢係好努力嘅人，為咗角色，佢好努力去練習，而且佢好有型又靚仔。」

Profile：

學歷：倫敦大學土木工程系碩士

身高：165cm

三圍：32、25、37

場地：Mini Hotel（銅鑼灣）

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