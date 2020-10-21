果粉聚焦：繽紛主播實測　新iPad Air入唔入得過？

今個星期五，10月23日就是iPhone 12開售的大日子，果粉的注意點當然去晒這部機王身上。不過唔講唔知，上個月發表的第4代iPad Air亦於同日開售，東網率先取得真機，一於搵來繽紛主播嘉琪同我哋一齊開箱啦！

清新用色 解鎖極快

iPad Air沿用以往的長形包裝，盒面是機身相片，打開找到主機、USB-C充電線及說明書，亦無跟「大隊」如iPhone 12及Apple Watch Series 6般不送火牛，跟機附有一個功率20W的三腳牛，慳番一筆！外形方面，新機用番仿iPhone 4的平直金屬邊框設計，外形激似iPad Pro，同時機身以100%再生鋁金屬製成，厚度僅有6.1mm，重量不足500g，好輕好薄。嘉琪仲激讚新機有多色選擇，計有太空灰、銀、玫瑰金、綠及天藍色，受測機便是綠色，相當清新！

此代iPad Air最大賣點是Touch ID，由以前屏幕底部的圓形Home鍵，變成跟頂部電源掣二合為一，驟眼看較舊式電源製長兼闊咗，指紋登記則跟舊Touch ID一樣反覆按壓手指即可。實測半秒解到鎖，速度極快，輕壓仲可以同步着芒解鎖，超方便！另外，反手按壓一樣得，證明辨識度相當高。一部iPad Air最多登記5個指紋，建議大家登記埋左手食指，那麼打橫機身就可快速解鎖啦！

屏幕高質 效能更勝iPad Pro

鍾意煲劇的嘉琪，當然緊張屏幕質素。由於飛走了原來的圓形Touch ID，所以機身變了全屏窄邊框設計，雖然機身跟上代相若，但屏幕就由10.5吋加大至10.9吋，並配備原色調、P3寬廣色域、500尼特高度及防反光塗層。試睇《東網》，文字放大後依然順滑，邊緣未見狗牙，睇片顏色飽和自然，細節銳利清晰，用來煲劇包無投訴！

講到大腦，新機用了A14 Bionic晶片，即是跟iPhone 12同級，性能、AR表現同機器學習功能都得到提升。試玩發現，它的測距儀速度比上代更快，物件尺寸一量即有；開啟遊戲《AR Dragon》，龍仔亦準確定在平面上，沒有凌空出現，AR運算十分理想。試跑《Geekbench 5》測試性能，單核/多核得分為1,576/4,266分，比用A12 Bionic晶片的上代高出40%以上，得分甚至媲美今年最新的iPad Pro，效能之高可見一斑。

配件方面，新機除支援第2代Apple Pencil，仲有專用Smart Keyboard，就連iPad Pro專用的Magic Keyboard它都用到。Magic Keyboard內置磁力，可把機身懸浮升高，並設有背光鍵及觸控板，USB頭更可用於充電，令平板變成電腦，方便用戶辦公之用。

總結︰無慮入手之選

試玩了一輪，嘉琪就話幾鍾意部新iPad Air，事關夠輕得來，外形和顏色都好吸引，而且覺得Touch ID解鎖快過Face ID。小記就認為，此機比同期第8代iPad出得更有誠意，而且晶片效能在家族中數一數二，若不是追求大容量及大屏幕的話，某程度比新iPad Pro更富吸引力，無論本身有沒有平板，或是上一代用家，今代都值得入手。當然奄尖些會希望它有番3.5mm頭，兼容埋5G網絡就更加好！