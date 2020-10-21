分店繼續租！楊明踩過界　疫市轉型賣健康產品

藝人楊明、車婉婉及黃嘉樂到石澳海邊為新劇《我家無難事》取景，楊明及嘉樂負責做「阿四」，分別幫穿婚紗的model攞反光板及拿裙尾，而婉婉就做攝影師幫model影相，現場大風大浪。楊明受訪時透露此是其首集出場的戲份，飾演設計師的他心願是設計靚婚紗，於是叫身為攝影師的家姐車婉婉幫他影廣告相創業，而嘉樂就是其拍檔來幫手影相。講到現場風景優美，有很多人來影婚紗相，問到現實中可考慮與女友莊思明來影婚紗相？他坦言：「我想外地影，香港就影啲簡單相，依家呢啲天氣好適合影婚紗相。（幾時到你？）盡快啦，依家都忙拍劇。（想出年？）希望啦，承你貴言。」問到現時忙拍劇可會很少見到思明？他表示：「都係，又要拍外景同廠景，但依家都早咗啲收工。」

分店繼續經營

講到有報道指其炮台山的燉湯店沒有續租，他否認：「係吹水無謂新聞，我個死約下年年尾先到期，冇諗住結業或者唔續租。」他又透露其灣仔分店會有新改革，會賣健康產品，都是因疫情而改變，因少了人出街食飯。另外，問到其交通意外何時上庭？他謂：「未知，依家要等下次報到轉擔保，依家都有大量程序要做，所以都唔清楚。」

此外，提到他有份主演的電影上映未有期，他坦言不知發生何事，亦不知任何安排，問到可有擔心？他坦言：「唔係我嘅範疇，我一切盡演員嘅最大努力，其他上映或者收唔收得我都控制唔到。」