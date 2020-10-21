火辣Hot Girl　令人意想不到

提到Girl，大家會諗起Hot Girl定Racing Girl呢？今次介紹相關題材嘅成人作品畀大家，必定令男士興奮無比，甚至意想不到添！

《Goo Girls #26》 急色索女

對男士嚟講，有乜嘢會比靚女更加吸引？咪就係急色索女囉！呢套由四仔片廠Exquisite Pleasures喺2007年7月推出嘅《Goo Girls #26》，就係講述一班急色索女嘅火辣故事，由Sunny Lane、Luscious Lopez、Ricki White等幾位樣貌迷人身材又正嘅脫星演出，當中以Sunny Lane嘅演出最令人驚艷，佢飾演一位植物學家，日日夜夜都係對住植物，因生活枯燥而令慾火一發不可收拾。而憑住激情四射嘅性愛場面，2008年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳主觀角度拍攝獎」，絕對係高質之作！

《S1 Girls Great Body Collection》 陣容鼎盛

睇AV梗係愈多女愈好，仲要個個都係有樣兼有副火辣身材嘅索女，咁就要睇呢套由S1喺2016年4月推出嘅《S1 Girls Great Body Collection～66名壓倒男人的至高無上肉體～》喇。當中收錄咗66位身材超火辣嘅女優演出場面，包括安齋拉拉、明日花綺羅、上原保奈美、沖田杏梨、奥田咲、美里有紗、葵等等，陣容鼎盛，片長480分鐘，精彩連場，難怪被日本AV迷稱為經典合輯。