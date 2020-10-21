注重女兒教育　城城行善：享受施比受更有福

幸福天王郭富城為有嬌妻方媛及一對寶貝女兒「大寶」及「二寶」，他即使工作忙碌也非常着重女兒的教育。城城現身直播訪問時，稱女兒應在幼時開始學習禮貌，他說：「我覺得從細個開始教佢哋，如果uncle、auntie、哥哥姐姐畀小禮物或者畀粒糖，佢哋要懂得點樣去say thank you（說謝謝），如果有一個正常基本嘅禮貌，你會懂得去珍惜同感恩人哋畀你嘅嘢，你會真心去講畀人聽多謝。」

入行超過三十年的城城，舉手投足都是焦點，當主持人提到他是公眾學習的好榜樣會否有負擔時，他認為世上沒有人是完美的，認為在能力範圍內做到滿分便足夠：「起碼我係付出我自己所有嘅一切，面對我嘅工作、人生，冇違背我嘅良心，冇放棄過自己。快樂或唔開心只係一瞬間，應該要活在當下，享受呢一刻裏面想做嘅嘢，盡咗自己嘅努力去做，無愧於自己，呢個先係最重要。」

圈中人緣甚廣的城城，認為需要有朋友做自己的「樹窿」，一定要有朋友，跟對方分享或傾訴外，常常行善的他，稱深信施比受更有福，認為行善並非求回報，而是要分享。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc