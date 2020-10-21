青空光青春可愛又充滿陽光感，真係好醒神呀！（互聯網）

受疫情影響，今年嘅經濟都唔荒好景得去邊，面對前路不明朗，我哋可以點做呢？咁就梗係保持積極正面嘅態度面對啦，睇埋陽光小甜心青空光嘅演出，就更加令人醒神晒喇！

活潑可愛

日本AV廠SOD擁有唔少實力同人氣都屬於頂尖嘅天后級女優，好似古川伊織、小倉由菜以及紗倉真菜等。不過，呢幾位女優已經出道咗一段日子，唔係話佢哋嘅狀態走下坡，而係如果大家喜歡可愛少女味道，從佢哋身上已經搵唔到，然而佢哋嘅小師妹青空光就絕對可以帶畀大家清新少女嘅感覺喇！

今年21歲嘅青空光擁有一副可愛且充滿稚氣嘅面孔，笑起上嚟甜美氣息更為爆升，而且仲散發出強烈陽光感，真係同佢個名一樣，猶如晴空時嘅陽光。身材亦相當曼妙，鮮嫩得嚟婀娜纖巧，冇多餘肉地，但係又唔會太瘦，令人一眼睇落就覺得呢副胴體充滿活力！

激情新嘗試

青空光喺上年10月以SOD專屬新人身份登場，由於佢可愛又充滿青春感，省鏡之餘身材又吸引，甫出道便備受注目。而光妹嘅表現亦冇令大家失望，演出時顯得朝氣勃勃，成日都咁精神同好笑容。由於SOD都了解到呢一點，亦知道光妹嘅演技相當好，所以出道初期安排佢扮演學生妹嘅角色，並且同男優拍拖，營造到好似日本青春偶像劇嘅女主角一樣，成功俘虜AV迷。

近期光妹作出好多激情又重口味嘅新嘗試，包括接受大量惡男嘅圍攻，見到佢受盡委屈嘅慘烈表情，實在令人憐惜，但係卻又滿足到好多AV迷嘅征服心態，真係好好睇呀！

青空光作為SOD專屬女優，除咗拍AV，亦會四出宣傳及出席活動，好似早前佢就去到SOD LAND做生招牌招呼客人，大家想知道當日嘅情況，就要Click入佢嘅社交網睇睇喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：33C-23-34