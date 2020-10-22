吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：修造、會友、修廁

忌：詞訟、置業、分產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、6、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 難得的一天假期，不妨留在家中看看書或電影，可減少精神上的壓力。

牛：→ 觀人於微是你的必殺技，你的關懷總溫暖着許多朋友，大家喜歡親近你。

虎：↑ 今天初次被介紹跟你認識的人會為你帶來好運，記得多跟他交談啊。

兔：★ 愛情運不錯啊，好好安排晚上的約會，給情人來個特別驚喜派對吧！

龍：↓ 是日沖煞，感情上為了配合對方而刻意委屈了自己，要想想是否值得。

蛇：→ 朋友的私生活你是沒權干涉的，只要朋友覺得生活愉快就沒有問題了。

馬：↑ 甜食是你今天幸運食物，不妨和愛侶晚飯後來點甜品，能增二人的感情。

羊：→ 天下沒有白吃的午餐，這句話今天最好放在心上，容易受騙的一天啊。

猴：→ 到郊外享受悠閒氣息是一個不錯的選擇，不過最好能提早一點出發。

雞：↓ 人際關係有些不安定的感覺，不妨找朋友聯誼一下，有助增進人際和諧。

狗：↓ 為了讓人留下好印象而勉強自己去做不喜歡的事情，只會吃力不討好。

豬：→ 年紀較長的長輩給你的意見今天對你來說是幸運的開始，要乖乖聽從。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係略為不穩，偏桃花較重，已有固定伴侶的朋友宜多加自律，避免心散。

金牛：精神稍遜，情緒不穩，幸體能及工作運較佳，公餘好好休息充電，有助維持進度。

雙子：辭令稍遜，幸人緣及桃花運較佳，即使偶有溝通問題，感情及親子關係亦算平穩。

巨蟹：情緒及家庭運回穩不少，但財運稍遜，家庭開支或會較大，多加節約助維持穩定。

獅子：人氣及情緒不穩，在學或在職，需多予耐性多集中，幸思考力較佳，助維持表現。

處女：財運回升，聯誼會友，助招引賺錢或工作良機，但人事問題或會較頻，宜多留神。

天秤：人氣甚佳，社交運較旺，但人事變動或會較頻，避免介入他人事端，助減免煩惱。

天蠍：精神甚佳，士氣及鬥志回升，求職、轉職及謀事等即使偶有阻力，亦較能持續。

人馬：財運不俗，社交運極佳，聯誼會友多曝光，助招引賺錢及工作良機，宜善用公餘。

山羊：事業運佳，正財運亦不俗，求職、轉職或謀事等，積極行事，將有助開拓新天地。

水瓶：人事變動或會較頻，只要保持靈活，出勤、公幹及海外項目等，進展將會甚平穩。

雙魚：夫妻運較佳，較能享受感情及婚姻生活，但體能稍遜投入感或會偏低，宜多交流。

預測：國際局勢持續緊張，宜多作儲備，量入為出。