當蠟筆小新遇上女神　羅仲謙跳海向楊怡示愛

擁42吋胸肌的羅仲謙（謙謙），加上粗眉大眼，是不少女生傾慕的典型，不過他形容自己於2004年入行時外貌如蠟筆小新：「嗰時條一字眉真係嚇死人，依家係靠髮型、運動同埋包裝啫。求學時係波牛，冇畀女仔倒追，（外貌）完全冇着數，初戀都係拖吓手仔咁咋，冇乜特別。」

直到遇上太太楊怡，謙謙體內激情突然爆發，竟試過冒險示愛：「冬天一個夜晚想畀驚喜佢，跳咗落海向佢示愛，當時以為十拿九穩，點知都係衰咗，不過當時我又冇乜嘢，想向佢展示誠意嘛，仲心諗：『又行前咗一步喇！』諗番轉頭未必會再咁衝動，又凍又危險。」

於主演的新劇《木棘証人》中，謙謙夾於張曦雯（Kelly）及張秀文之間，劇情中段「反高潮」交代他獲張曦雯「獻媚」，但仍鍾情「超級港女」張秀文！謙謙今次「艷福」教身邊朋友羨慕不已：「佢哋追問我同Kelly有冇咀戲，有兩、三場啦，有浪漫有激情，Ending嗰場應該最吸睛，係我主動上網搵資料度橋同監製傾點去拍，效果理想，不過同我以前拍電影嘅親熱戲比較，濕濕碎啦！」

回顧今年成績，謙謙疫市殺出血路，工作從未間斷，令他感恩，但對於「爭視帝」，他再次強調只是說笑，對獎項抱隨緣心態。

場地提供：馬可孛羅香港酒店

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