東方日報C1：星爵Chris冇撐拜登遭批鬥復仇者內戰

美國總統大選引發漫威超級英雄另一次「英雄內戰」！「星爵」Chris Pratt因未有明撐拜登（Joe Biden），被批鬥成暗撐特朗普（Donald Trump）的白人主義者，慘遭網絡欺 凌兼被翻出黑歷史。「鐵甲奇俠」羅拔唐尼 （Robert Downey Jr.）雖出手相助，卻火燒連環船，被「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）的女權粉絲攻擊，超級英雄慘遭撕裂！

美國總統大選舉行在即，角逐連任的總統兼屬共和黨的特朗普與民主黨總統候選人拜登兩大陣營支持者鬥得水火不容。選舉除了撕裂美國國民外，連荷里活影圈亦未能幸免，被捲入政治漩渦當中！皆因荷里活藝人大多支持民主黨，紛紛表態撐拜登，漫威電影《復仇者聯盟》的超級英雄包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）、「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）等，前日更透過視像為拜登舉行網絡籌款。

被翻黑歷史

不過，一直未有表態撐拜登的「星爵」Chris Pratt，因未有參與其中，結果被網民群起批鬥。有電影人於社交網上載影壇「4位Chris」的照片，包括 Chris Pratt、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、基斯派恩（Chris Pine）與基斯伊雲斯，留言：「其中一個要走。」即引起網民熱議，大部分人直指 Chris Pratt需要離開，皆因他沒有公開表態支持哪一方，點名批評他是保守 派，向他扣上「特朗普支持者」的帽子。更有網民指他是虔誠基督徒，符合 保守右翼白人主義者形象，故他被罵是「荷里活最差勁的Chris」。此外，有 指Chris的社交網關注了共和黨政治人物的官方帳號，亦曾在訪問中表示在 選舉中拒絕靠邊站，再被指是特朗普的「暗黑支持者」。

Chris陷入萬劫不復的局面，躺着也中槍的他除了遭網絡欺凌，受到 網民瘋狂辱罵外，更翻出他多年來的黑歷史來批鬥，例如與前妻 Anna Faris的家中房子因不能養寵 物，故出售15歲失禁 貓的行徑；以及指 他常到的教堂曾惹 起「恐同」爭議。

Chris遭網絡欺凌一發不可收拾， 羅拔唐尼即「鐵甲奇俠」 上身，為好友護航伸張正義，在社交網上載與對方的片場幕後花絮相， 留言：「咩世界……自稱冇罪嘅人向我兄弟Chris擲石頭……一個真正有原則、一直只有正能量同感恩嘅基督徒。而且，佢啱啱先娶 咗太太，嗰家人係推動理性對 話、堅持服務社群為最高原則。邊個唔妥佢，應該刪除自己社交網帳戶，唔該你哋面對自己嘅缺點，改 進佢哋，然後先吹奏自己有人性。」而漫威拍檔「鷹眼」謝洛美維拿 （Jeremy Renner）亦伸出正義之手，留下「手瓜起𦟌」符號以示支持。「變形 俠醫」麥克韋化奴亦加入「拯救」行列，表示：「各位，Chris係最好嗰種 人。我認識佢本人，與其中傷佢，不如睇吓佢點樣過佢人生，佢只不過原則 上唔係一個好政治化嘅人……」

鐵甲奇俠力撐反被插

不過，羅拔唐尼的言論卻遭另一漫威拍檔「Marvel隊長」貝兒娜森的粉絲追擊。身為女權分子的貝兒，早前因激進言論被批評為「厭男分子」，其 粉絲質疑羅拔唐尼為何只為Chris護航，卻沒有為貝兒發聲。有人批評羅拔唐 尼：「記住即使你係基督徒，或者係其他宗教人士，都唔會自動代表你係好人，行動比牌頭重要。」此外，早前「紅女巫」Elizabeth Olsen因沒有在社 交網悼念「黑豹」Chadwick Boseman離世，慘被網民圍攻，她不堪滋擾而 關閉社交網，未知是否怕再惹風波，今次美國總統大選，她繼續保持沉默。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc