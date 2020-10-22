4年來兩度得獎！謝霆鋒再獲頒「米芝蓮之友」

煮嘢煮到出神入化嘅謝霆鋒，繼2016年獲頒「米芝蓮之友」殊榮後，相隔4年再度獲獎，至今仍然係全球唯一一位仲未開餐廳而獲米芝蓮肯定嘅名人廚師，真係犀利！

霆鋒尋晚出席上海米芝蓮指南2021晚宴，即場示範新菜色「五彩斑斕油潑麵」，佢親自喺麵上擺放葉菜裝飾，又手起刀落劏魚，相當投入同細心！問到佢點解選擇展示中餐時，霆鋒表示希望透過米芝蓮平台讓外國人知道中餐其實可以好有創意、時尚及新派：「對很多外國人來說，中餐就是泡茶等一些很傳統的菜式或做法，這次選擇展示中餐，希望讓大家知道那怕是麵條，都有很多玩法，希望可以把中餐帶得更遠，帶給全世界的朋友們。」

佢喺社交網分享得獎相片，又仔細講解新菜色：「謝謝老朋友米其林，再次肯定我最鍾意的事之一，煮飯。🤣這次在傳統美食上做了點新嘗試。分解湖南特色剁椒魚中的辣，滾油澆制後的魚鱗立起來很像座座小山，從入口酥脆的魚鱗到爆漿爽辣的魚籽，層次感很『炸』。陝西油潑面加了五彩斑斕的葉菜，原來的配角也能散發主角光環。🤣希望創新能吸引更多西方食客及年輕人，我們中華料理真的很了不起，有無限的發揮空間。做菜也太好玩了！」

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