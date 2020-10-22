【健樂事】堅果「堅」有益！

每天堅持吃一點堅果，有補益身體作用，坊間更有吃核桃補腦的說法。（互聯網）

核桃補腦、杏仁補腎、腰果補血……堅果（Nut）常被視為有益健康的「超級食物」，當中含有抗氧化物質、高蛋白質、高纖維，特別是未經加工處理、未去除外皮的原粒堅果，被認為有助降低膽固醇和血糖，促進心血管健康和預防老化。英國更有研究發現，每天吃20克堅果，罹患心臟病風險可減30%，患癌機率可降低15%，更能將早逝風險降低22%呢！

趁着今天是「National Nut Day」，特別列舉4款堅果的益處，追求健康者大可用來取代薯片等零食，但要謹記「過猶不及」的原則，切勿進食太多啊！

1.核桃

營養價值高，具有補腦、養顏、滋潤肌膚等功效，當中含豐富α-亞麻酸，它能在體內轉化為組成中樞神經系統的重要元素EPA及DHA。另外，美國哈佛大學有一項研究發現，吃核桃可減低患糖尿病風險。不過，核桃含較多脂肪，建議每天攝取量約30克，以免攝取過多熱量。

2.榛子

貌似迷你版栗子的榛子是榛樹的果實，果仁圓碌碌，油脂豐富，含有蛋白質、胡蘿蔔素、維他命B1、B2和E，更有齊人體所需的8種氨基酸，鈣、磷、鐵等微量元素的含量亦遠高於其他堅果，因而被譽為「堅果之王」。

3.腰果

含豐富營養，包括蛋白質、膳食纖維、多種維他命、多種礦物質等，具抗氧化、防衰老、抗心血管病等作用，又能潤膚美容，延緩老化。另外，腰果是含鐵量最高的堅果，1天吃約5顆，就能補足人體每日所需的鐵質，有助預防貧血。

4.杏仁

含豐富膳食纖維、維他命E、蛋白質、鈣、磷、鋅等重要元素，可補充身體所需營養。此外，杏仁含豐富不飽和脂肪酸，研究發現，若能每天進食1至1.5安士（約23至35粒）杏仁，能有效維持心臟和血管健康。