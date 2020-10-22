三浦春馬遺骨去向不明　逾億身家恐引父母爭產

日本男星三浦春馬，7月18日被發現在家中上吊身亡，結束短短30年人生，外界至今仍然對其離世大感難過。今日有報道，三浦離世3個月，至今仍未有墓地，連遺骨亦去向不明。而三浦家庭環境複雜，其遺下估計逾億日圓遺產，恐怕會引起爭產風波。

三浦猝逝後，事務所低調為他舉殯，其生前好友本想好好送他最後一程，但三浦的母親卻匆匆將遺體火化。據三浦的親戚透露，他現時仍未有墓地，連近身事務所職員亦不知遺骨去向，有關係者慨嘆想拜祭三浦亦未能如願。

皆因三浦生前家庭環境複雜，雙親於他就讀小學時離婚，其母真弓之後再婚。三浦與後父笹本賢一相處不俗，但8年前其母與後父離婚後，三浦便與母親相依為命。但三浦不滿母親視他為搖錢樹，近年母子關係變差，三浦與母親斷絕聯絡，與此同時他與疏遠20年的親生父親再會，但卻遭親父多次向他索錢，令他大受困擾。

三浦在藝能界紅足多年，雖然他生前沒有買樓投資，但生活節儉不揮霍，大部分收入用作儲蓄，加下收錄他親自作曲填詞歌曲的最後細碟《Night Diver》，大賣逾20萬張，為他帶來龐大版稅收入，估計其身家超過1億日圓(約730萬港圓)。三浦生前未婚又沒有子女，外界擔心今後會引發親生父母及後父之間對遺產分配的爭議。