Artspace K 隆重開幕　致力推廣「生活與藝術」

【特約報道】由多年推廣文化藝術的陳國慈女士創辦、位於淺水灣影灣園的全新藝術空間 ─ Artspace K 正式隆重開幕，並邀請到台灣知名當代藝術家洪易先生舉辦以「冬喜」為主題的個人展覽作頭炮，散播藝術的快樂能量。

Artspace K 創辦人陳國慈董事長生長於香港，因為律師工作關係，需經常穿梭於多個國際城市，半世紀以來，每次回到香港這片出生地雖然只能夠作短暫逗留，但對香港始終有一份情結。陳女士於 2002 年卸下律師角色，積極投入文化推廣工作，並在臺北贊助及營運三個古蹟博物館(臺北故事館、撫臺街洋樓、迪化207博物館)，接觸到全球各地、各種形式的藝術家，啟迪了陳女士推廣藝文工作的新方向，是次回到香港，特別希望將推廣藝術文化的理念延續到這片滿載童年回憶的地方。

香港計劃籌備一年，單是選址已非常嚴謹，經過多番考量，最後選在具百年歷史的建築─ 前「淺水灣酒店」。陳董事長表示：「我希望香港朋友來到Artspace K，不只是為了看漂亮的藝術品，而是來深入認識一位藝術家及他們的作品。Artspace K 以推廣『生活與藝術』 為核心理念，來到我們這裏，看各藝術家的作品，體會到藝術品不只是在博物館欣賞，更 不是看不懂的，而是很自然地想為自己的家或工作地方增加一份獨一無二的藝術美感和溫馨。我們歡迎任何認同我們理念的藝術家，除各地藝術界具有高知名度的藝術家外，也期待新銳藝術家們的參與，攜手讓喜愛藝術人士甚至是不曾接觸藝術的人士，均能認識各地當代藝術家及他們美好的作品。」

Artspace K 是一個多元展覽場域，也是畫廊。我們參考國際流行的迷你型美術館之經營模式，定期以特別策劃的展覽深入介紹各地當代藝術家們，同時讓參觀者透過全新的展覽欣賞各種不同類型的藝術品，並參與特別為藝術家們所舉辦的講座，以及各項藝術教育活動。我們也扮演藝術家與香港之間的橋樑，除了提供展出平台，也為藝術家們以寄售的方式讓作品找到欣賞它們的新主人。

值得留意，是次特別邀請到台灣知名當代藝術家洪易先生為 Artspace K 開幕首展的藝術家。洪易先生曾說：「生活是藝術，藝術是生活。」對於藝術創作，他認為藝術不用語言，它是符號、它是色彩、它是感覺，所以洪易的創作型態沒有形式、沒有規則，他將身心獻 給了環境，用眼、手，把感受記錄下來。他的創作來自傳統文化、生活習俗、符號及各種花卉等元素，作品的每個層次都是用手工製作打造出來。他的創作總是富原創性，是台灣當代藝術界裏作品風格鮮明、強烈且獨特的一位藝術家。

洪易先生的作品從台灣出發，踏入藝術界 20 年來，作品曾在歐洲、美洲、亞洲等各國，舉辦過87場展覽，每場展覽都深深打動觀眾的心，因為只要他的作品放在那裏，那個空間的氛圍就會被改造。本次展覽以「冬喜」為主題 (展覽日期由即日至2021年2月21日)，展出15件色彩繽紛、造型圓融及溫暖的動物主題作品，當中包括13件雕塑，以及2件油畫，是次展覽是洪易在香港的第一次個人展覽，展出作品亦屬首度登場。

Artspace K 首展洪易作品既來自現實的生物圖像，但又有一種超現實的想像，讓我們從現實之中找尋到快樂能量。新冠肺炎疫情陰霾下的第一個冬天，我們期待洪易先生的作品能為香港朋友帶來一份特殊的溫暖、希望與歡樂。