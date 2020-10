前紐約市長被波叔大整蠱對未成年少女作不軌行為

由英國諧星沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen)主演的《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)將於明日在亞馬遜Prime Video收費頻道上線,他在片中整蠱多人其中包括紐約前市長即特朗普(Donald Trump)私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani),片中他涉嫌對波叔女兒有不軌行為!

根據已率先看過影片的傳媒指朱利亞尼在一間酒店房接受假扮成記者的波叔未成年女兒的訪問,期間朱利亞尼摸她的手並讚她好靚,而波叔女兒提議她們在睡房內飲酒,之後她仲手幫朱利亞尼的咪高峰除下,朱利亞尼瞓在床上並將手放在褲子上。之後諧星沙查巴朗高漢扮演的波叔便闖入睡房內阻止。

報道曝光後,大批網民留言批評朱利亞尼其中包括女歌手Demi Lovato。她於社交網留言質疑朱利亞尼:「你平時會同記者飲酒、跟佢哋入睡房之後瞓喺床上,任女方為你除咪?我諗我一直做訪問嘅方式全部錯晒...」而76歲的朱利亞尼對被整蠱而大為不滿並在社交網留言否認並指事件完全不實,他解釋當時除下咪高峰後只是將恤衫塞入褲內。他留言說:「在訪問中進行前、期間或之後我都沒有作出任何不恰當行為。如果沙查巴朗高漢有暗示其他嘢,咁佢就係大話精。」此外,他指當知道是被整蠱後已報警。並指因為他正試圖揭露拜登(Joe Biden)以及其整個家庭成員的犯罪和墮落才被大肆抹黑。

除了朱利亞尼之外,波叔亦於片中玩副總統彭斯(Mike Pence),他在彭斯一活動上扮成美國總統特朗普搗亂。